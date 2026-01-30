Premier League: Newcastle United visita a Liverpool por la fecha 24

La previa del choque de Liverpool ante Newcastle United, a disputarse en el estadio Anfield mañana desde las 15:00 horas. El árbitro será Simon Hooper.
A partir de las 15:00 horas, Liverpool y Newcastle United protagonizarán mañana su choque por la fecha 24 de la Premier League, en el estadio Anfield.
Así llegan Liverpool y Newcastle United
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
Liverpool sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante Bournemouth. El local no ha ganado en ninguno de los últimos partidos jugados y sus resultados anteriores fueron empates. En estos cotejos, sumó una cifra de 6 goles en contra y 5 a favor.
Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League
Newcastle United viene de perder contra Aston Villa por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 1 y ganó 3. Marcó 9 goles y recibieron 6.
En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 4 y empataron otra 1 vez. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Liverpool con un marcador de 2-3.
El local se ubica en el sexto puesto con 36 puntos (10 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 33 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (9 PG - 6 PE - 8 PP).
Simon Hooper será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|50
|23
|15
|5
|3
|25
|2
|Manchester City
|46
|23
|14
|4
|5
|26
|3
|Aston Villa
|46
|23
|14
|4
|5
|10
|6
|Liverpool
|36
|23
|10
|6
|7
|3
|9
|Newcastle United
|33
|23
|9
|6
|8
|3
Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 25: vs Manchester City: 8 de febrero - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Sunderland: 11 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Nottingham Forest: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs West Ham United: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 25: vs Brentford: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Tottenham: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Manchester City: 21 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Everton: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
Horario Liverpool y Newcastle United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas