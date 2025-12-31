Premier League: Fulham quiere mantener su racha frente Crystal Palace

La previa del choque de Crystal Palace ante Fulham, a disputarse en el estadio Selhurst Park el jueves 1 de enero desde las 12:30 horas. El árbitro será Tony Harrington.

Crystal Palace recibirá a Fulham, en el marco de la fecha 19 de la Premier League, el próximo jueves 1 de enero a partir de las 12:30 horas, en el estadio Selhurst Park.

Así llegan Crystal Palace y Fulham

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Tottenham. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de derrotar a West Ham United con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 10 goles y le han convertido 9 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Crystal Palace con un marcador de 1-2.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 26 puntos (7 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 26 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (8 PG - 2 PE - 8 PP).

Tony Harrington será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 45 19 14 3 2 25 2 Manchester City 40 18 13 1 4 26 3 Aston Villa 39 19 12 3 4 7 11 Crystal Palace 26 18 7 5 6 1 12 Fulham 26 18 8 2 8 -1

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 20: vs Newcastle United: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Aston Villa: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Sunderland: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Chelsea: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Nottingham Forest: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 20: vs Liverpool: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Chelsea: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Leeds United: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Brighton and Hove: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Manchester United: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Horario Crystal Palace y Fulham, según país