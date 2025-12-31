Premier League: Liverpool quiere sumar para estirar su racha de victorias consecutivas

En la previa de Liverpool vs Leeds United, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 1 de enero desde las 12:30 horas en el estadio Anfield. El árbitro designado será Chris Kavanagh.

El próximo jueves 1 de enero, a partir de las 12:30 horas, Leeds United visita a Liverpool en el estadio Anfield, por el duelo correspondiente a la fecha 19 de la Premier League.

Así llegan Liverpool y Leeds United

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool ganó su último duelo ante Wolverhampton por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 6 goles en contra y 10 a favor.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Leeds United acabó en empate por 1-1 ante Sunderland. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Convirtió 12 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 3.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 32 puntos (10 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 20 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (5 PG - 5 PE - 8 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Chris Kavanagh.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 45 19 14 3 2 25 2 Manchester City 40 18 13 1 4 26 3 Aston Villa 39 19 12 3 4 7 4 Liverpool 32 18 10 2 6 4 16 Leeds United 20 18 5 5 8 -7

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 20: vs Fulham: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Arsenal: 8 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Burnley: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Bournemouth: 24 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Newcastle United: 31 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 20: vs Manchester United: 4 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Newcastle United: 7 de enero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Fulham: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Everton: 26 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Arsenal: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Horario Liverpool y Leeds United, según país