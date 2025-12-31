Premier League: Brentford se enfrenta ante la visita Tottenham por la fecha 19

Últimas Noticias
Nota IA

por Nota IA

·

Brentford y Tottenham se enfrentan en el estadio Griffin Park, con el arbitraje de Andrew Madley. El duelo se jugará el jueves 1 de enero desde las 15:00 horas.

El juego entre Brentford y Tottenham se disputará el próximo jueves 1 de enero por la fecha 19 de la Premier League, a partir de las 15:00 horas en el estadio Griffin Park.

Así llegan Brentford y Tottenham

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford ganó por 4-1 el juego pasado ante Bournemouth. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 2 encuentros y empató 1. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Tottenham derrotó 1-0 a Crystal Palace. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 7 en su arco.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 6 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Tottenham lo ganó por 2 a 0.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 26 puntos (8 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 25 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (7 PG - 4 PE - 7 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrew Madley.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4519143225
2Manchester City4018131426
3Aston Villa391912347
9Brentford26188282
13Tottenham25187474

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 20: vs Everton: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Sunderland: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Chelsea: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Nottingham Forest: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Aston Villa: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 20: vs Sunderland: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Bournemouth: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs West Ham United: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Burnley: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Manchester City: 1 de febrero - 13:30 (hora Argentina)
Horario Brentford y Tottenham, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
