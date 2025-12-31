Premier League: Manchester City intentará seguir su racha positiva ante Sunderland

Toda la previa del duelo entre Sunderland y Manchester City. El partido se jugará en el Stadium of Light el jueves 1 de enero a las 15:00 horas. Será arbitrado por Jarred Gillett.

El duelo entre Sunderland y Manchester City correspondiente a la fecha 19 se disputará en el Stadium of Light desde las 15:00 horas, el jueves 1 de enero.

Así llegan Sunderland y Manchester City

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Sunderland empató por 1 con Leeds United. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 3 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City venció en casa a Nottingham Forest por 2 a 1. El equipo visitante mantiene una racha positiva en los últimos partidos del torneo actual, en los que anotó 16 goles y tuvo 5 en contra.

El visitante domina el historial del campeonato: acumula 5 victorias de los últimos 5 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 6 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Manchester City.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 28 puntos (7 PG - 7 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 40 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (13 PG - 1 PE - 4 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jarred Gillett.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 45 19 14 3 2 25 2 Manchester City 40 18 13 1 4 26 3 Aston Villa 39 19 12 3 4 7 4 Liverpool 32 18 10 2 6 4 7 Sunderland 28 18 7 7 4 2

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 20: vs Tottenham: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Brentford: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Crystal Palace: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs West Ham United: 24 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Burnley: 2 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 20: vs Chelsea: 4 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Brighton and Hove: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Manchester United: 17 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Wolverhampton: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Tottenham: 1 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Horario Sunderland y Manchester City, según país