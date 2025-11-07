Premier League: Fulham visita a Everton por la fecha 11

La previa del choque de Everton ante Fulham, a disputarse en el estadio Goodison Park el sábado 8 de noviembre desde las 10:00 horas. El árbitro será Andrew Madley.

Everton recibirá a Fulham, en el marco de la fecha 11 de la Premier League, el próximo sábado 8 de noviembre a partir de las 10:00 horas, en el estadio Goodison Park.

Así llegan Everton y Fulham

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton sacó un empate por 1 en su visita a Sunderland. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de derrotar a Wolverhampton con un marcador 3 a 0.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Everton con un marcador de 1-3.

El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (3 PG - 2 PE - 5 PP).

Andrew Madley será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 25 10 8 1 1 15 2 Manchester City 19 10 6 1 3 12 3 Liverpool 18 10 6 0 4 4 14 Everton 12 10 3 3 4 -3 15 Fulham 11 10 3 2 5 -2

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 12: vs Manchester United: 24 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Newcastle United: 29 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Bournemouth: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Nottingham Forest: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Chelsea: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 12: vs Sunderland: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Tottenham: 29 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Manchester City: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Crystal Palace: 7 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Burnley: 13 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Horario Everton y Fulham, según país