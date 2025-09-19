Premier League: Brentford visita a Fulham por la fecha 5

Últimas Noticias
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026
EP 217 • 04:00
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Poco a poco se escucha voz del papa León XIV en temas sociales y multilaterales, dice periodista
EP 1869 • 15:58

La previa del choque de Fulham ante Brentford, a disputarse en el estadio Craven Cottage mañana desde las 14:00 horas. El árbitro será Michael Oliver.

A partir de las 14:00 horas, Fulham y Brentford protagonizarán mañana su choque por la fecha 5 de la Premier League, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Brentford

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de vencer a Leeds United con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 4 goles en contra y pudo convertir 3.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Chelsea. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha perdido 2, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.

Brentford atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Fulham con un marcador de 2-3.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (1 PG - 1 PE - 2 PP).

Michael Oliver será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool1244005
2Arsenal943018
3Tottenham943017
11Fulham54121-1
12Brentford44112-2

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 6: vs Aston Villa: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Bournemouth: 3 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Arsenal: 18 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Newcastle United: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 6: vs Manchester United: 27 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Manchester City: 5 de octubre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs West Ham United: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Liverpool: 25 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
Horario Fulham y Brentford, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

