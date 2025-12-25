Premier League: Manchester United y Newcastle United se miden por la fecha 18

Últimas Noticias
Manchester United y Newcastle United se miden por la fecha 18
Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Manchester United y Newcastle United. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Anthony Taylor.

Manchester United ejercerá mañana la localía ante Newcastle United, desde las 15:00 horas y en el marco de la fecha 18 de la Premier League.

Así llegan Manchester United y Newcastle United

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Aston Villa por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias y 2 empates, con 12 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United viene de empatar 2-2 ante Chelsea. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 10 goles y le han marcado 7 tantos.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue Newcastle United quien ganó 4 a 1.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 26 puntos (7 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (6 PG - 5 PE - 6 PP).

Anthony Taylor es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3917123221
2Manchester City3717121425
3Aston Villa361711339
7Manchester United26177553
11Newcastle United23176561

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 19: vs Wolverhampton: 30 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Leeds United: 4 de enero - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Burnley: 7 de enero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Manchester City: 17 de enero - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Arsenal: 25 de enero - 13:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 19: vs Burnley: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Crystal Palace: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Leeds United: 7 de enero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Wolverhampton: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Aston Villa: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Horario Manchester United y Newcastle United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Manchester United Newcastle United Premier League

