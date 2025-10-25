Premier League: Nottingham Forest espera frenar su racha negativa y vencer a Bournemouth

Bournemouth y Nottingham Forest se miden en el Vitality Stadium el domingo 26 de octubre a las 09:00 horas y Samuel Barrott es el elegido para dirigir el partido.

Por la fecha 9 de la Premier League, Nottingham Forest y Bournemouth se enfrentan el domingo 26 de octubre desde las 09:00 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Nottingham Forest

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth terminó con un empate en 3 frente a Crystal Palace en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 2. Recibió 7 goles y sumó 10 a favor.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Chelsea. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 1 gol y le han encajado 10.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Bournemouth sacó un triunfo, con un marcador 5 a 0.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE - 5 PP).

El encuentro será supervisado por Samuel Barrott, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 19 8 6 1 1 12 2 Manchester City 16 8 5 1 2 11 3 Liverpool 15 8 5 0 3 3 4 Bournemouth 15 8 4 3 1 3 18 Nottingham Forest 5 8 1 2 5 -10

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 10: vs Manchester City: 2 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Aston Villa: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs West Ham United: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Sunderland: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Everton: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 10: vs Manchester United: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Leeds United: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Liverpool: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Brighton and Hove: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Wolverhampton: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Horario Bournemouth y Nottingham Forest, según país