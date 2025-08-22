Premier League: Manchester City y Tottenham se encuentran en la fecha 2

Últimas Noticias
Manchester City y Tottenham se encuentran en la fecha 2
Todo lo que tienes que saber en la previa de Manchester City vs Tottenham. El duelo, a disputarse en el Etihad Stadium el sábado 23 de agosto, comenzará a las 06:30 horas y será dirigido por Peter Bankes.

Manchester City recibe el próximo sábado 23 de agosto a Tottenham por la fecha 2 de la Premier League, a partir de las 06:30 horas en el Etihad Stadium.

Así llegan Manchester City y Tottenham

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City sacó un triunfo frente a Wolverhampton, con un marcador 4-0.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Burnley.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Manchester City fue el ganador por 0 a 1.

El local está puntero con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (1 PG).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Peter Bankes.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Manchester City311004
2Sunderland311003
3Tottenham311003
4Liverpool311002
5Nottingham Forest311002

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 3: vs Brighton and Hove: 31 de agosto - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Manchester United: 14 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Arsenal: 21 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Burnley: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 3: vs Bournemouth: 30 de agosto - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs West Ham United: 13 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Brighton and Hove: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Wolverhampton: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
Horario Manchester City y Tottenham, según país
  • Argentina: 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 07:30 horas

