Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Premier League: Por el último encuentro de la fecha 2, Newcastle United se enfrenta ante Liverpool

Por el último encuentro de la fecha 2, Newcastle United se enfrenta ante Liverpool
Por el último encuentro de la fecha 2, Newcastle United se enfrenta ante Liverpool
Nota IA

por Nota IA

·

Toda la previa del duelo entre Newcastle United y Liverpool. El partido se jugará en el estadio St. James Park mañana a las 14:00 horas. Será arbitrado por Simon Hooper.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde las 14:00 horas, Newcastle United y Liverpool se enfrentan mañana por la fecha 2 de la Premier League en el estadio St. James Park.

Así llegan Newcastle United y Liverpool

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Newcastle United empató por 0 con Aston Villa.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool venció en casa a Bournemouth por 4 a 2.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Liverpool.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 1 punto (1 PE), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (1 PG).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Simon Hooper.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal622006
2Tottenham622005
3Chelsea421104
4Liverpool311002
15Newcastle United110100

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 3: vs Leeds United: 30 de agosto - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Wolverhampton: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Bournemouth: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Arsenal: 28 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 3: vs Arsenal: 31 de agosto - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Burnley: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Everton: 20 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Crystal Palace: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
Horario Newcastle United y Liverpool, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Newcastle United Liverpool Premier League

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA