Premier League: Por el último encuentro de la fecha 2, Newcastle United se enfrenta ante Liverpool

Toda la previa del duelo entre Newcastle United y Liverpool. El partido se jugará en el estadio St. James Park mañana a las 14:00 horas. Será arbitrado por Simon Hooper.

Desde las 14:00 horas, Newcastle United y Liverpool se enfrentan mañana por la fecha 2 de la Premier League en el estadio St. James Park.

Así llegan Newcastle United y Liverpool

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Newcastle United empató por 0 con Aston Villa.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool venció en casa a Bournemouth por 4 a 2.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Liverpool.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 1 punto (1 PE), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (1 PG).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Simon Hooper.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 6 2 2 0 0 6 2 Tottenham 6 2 2 0 0 5 3 Chelsea 4 2 1 1 0 4 4 Liverpool 3 1 1 0 0 2 15 Newcastle United 1 1 0 1 0 0

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 3: vs Leeds United: 30 de agosto - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Wolverhampton: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Bournemouth: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Arsenal: 28 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 3: vs Arsenal: 31 de agosto - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Burnley: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Everton: 20 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Crystal Palace: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Horario Newcastle United y Liverpool, según país