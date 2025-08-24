Premier League: Por el último encuentro de la fecha 2, Newcastle United se enfrenta ante Liverpool

Toda la previa del duelo entre Newcastle United y Liverpool. El partido se jugará en el estadio St. James Park mañana a las 14:00 horas. Será arbitrado por Simon Hooper.
Desde las 14:00 horas, Newcastle United y Liverpool se enfrentan mañana por la fecha 2 de la Premier League en el estadio St. James Park.
Así llegan Newcastle United y Liverpool
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League
En su visita anterior, Newcastle United empató por 0 con Aston Villa.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
Liverpool venció en casa a Bournemouth por 4 a 2.
Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Liverpool.
El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 1 punto (1 PE), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (1 PG).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Simon Hooper.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|6
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|Tottenham
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|Chelsea
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|4
|Liverpool
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|15
|Newcastle United
|1
|1
|0
|1
|0
|0
Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 3: vs Leeds United: 30 de agosto - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Wolverhampton: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Bournemouth: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Arsenal: 28 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 3: vs Arsenal: 31 de agosto - 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Burnley: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Everton: 20 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Crystal Palace: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
Horario Newcastle United y Liverpool, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas