Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, domingo 8 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Partidos de hoy, domingo 8 de febrero del 2026: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, domingo 8 de febrero del 2026: revisa la programación de la fecha | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 8 de febrero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la Liga1. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs Melgar - L1 Max, L1 Play

1:15 p.m. | Los Chankas vs Alianza Atlético - L1 Max, L1 Play

3:30 p.m. | Cienciano vs Juan Pablo II - L1 Max, L1 Play

8:00 p.m. | Alianza Lima vs Comerciantes Unidos - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga - España

08:00 a.m. | Alavés vs Getafe

10:15 a.m. | Athletic Bilbao vs Levante

10:15 a.m. | Sevilla vs Girona

12:30 p.m. | Atlético de Madrid vs Betis

3:00 p.m. | Valencia vs Real Madrid

Partidos de hoy, Serie A - Italia

06:30 a.m. | Bolonia vs Parma - ESPN 4, Disney+

09:00 p.m. | Lecce vs Udinese - ESPN 4, Disney+

12:00 p.m. | Sassuolo vs Inter - ESPN 4, Disney+

02:45 p.m. | Juventus vs Lazio - ESPN 4, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

09:00 a.m. | Brighton vs Crystal Palace - ESPN 4, Disney+

11:30 a.m. | Liverpool vs Manchester City - ESPN 4, Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

09:00 a.m. | Niza vs Mónaco - Disney+

11:15 a.m. | Auxerre vs Paris FC - Disney+

11:15 a.m. | Le Havre vs Racing de Estrasburgo - Disney+

11:15 a.m. | Angers vs Toulouse - Disney+

02:30 p.m. | PSG vs Marsella - Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

09:30 a.m. | Colonia vs Leipzig - Disney+

11:30 a.m. | Bayern vs Hoffenheim - Disney+

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
partidos de fútbol fútbol en vivo Liga1 LaLiga

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA