Premier League: Leeds United quiere volver a ganar ante Chelsea

En la previa de Leeds United vs Chelsea, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:15 horas en el estadio Elland Road. El árbitro designado será Darren England.

Por la fecha 14 de la Premier League, Leeds United y Chelsea se enfrentan mañana desde las 15:15 horas en el estadio Elland Road.

Así llegan Leeds United y Chelsea

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United fue derrotado en el Etihad Stadium frente a Manchester City por 2 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 12 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Chelsea acabó en empate por 1-1 ante Arsenal. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 derrota. Convirtió 8 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Chelsea se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (7 PG - 3 PE - 3 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Darren England.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 30 13 9 3 1 18 2 Manchester City 25 13 8 1 4 15 3 Chelsea 24 13 7 3 3 12 4 Aston Villa 24 13 7 3 3 5 18 Leeds United 11 13 3 2 8 -12

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Liverpool: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Brentford: 14 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Crystal Palace: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Sunderland: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Liverpool: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Bournemouth: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Everton: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Newcastle United: 20 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Aston Villa: 27 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Bournemouth: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Horario Leeds United y Chelsea, según país