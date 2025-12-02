Premier League: Liverpool y Sunderland se miden por la fecha 14

Palpitamos la previa del choque entre Liverpool y Sunderland. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Stuart Attwell.

Liverpool ejercerá mañana la localía ante Sunderland, desde las 15:15 horas y en el marco de la fecha 14 de la Premier League.

Así llegan Liverpool y Sunderland

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool logró un triunfo por 2-0 ante West Ham United. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 3 compromisos y ganó 1, en los que acumuló 9 goles en contra frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland llega con ventaja tras derrotar a Bournemouth con un marcador 3 a 2. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 7.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 2 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y no se sacaron ventaja: igualaron 2 a 2.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 21 puntos (7 PG - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (6 PG - 4 PE - 3 PP).

Stuart Attwell es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 30 13 9 3 1 18 2 Manchester City 25 13 8 1 4 15 3 Chelsea 24 13 7 3 3 12 6 Sunderland 22 13 6 4 3 4 8 Liverpool 21 13 7 0 6 0

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Leeds United: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Brighton and Hove: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Tottenham: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Wolverhampton: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Leeds United: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Manchester City: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Newcastle United: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Brighton and Hove: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Leeds United: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Manchester City: 31 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Liverpool y Sunderland, según país