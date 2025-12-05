Premier League: Por la fecha 15 se enfrentarán Everton y Nottingham Forest

Todos los detalles de la previa del partido entre Everton y Nottingham Forest, que se jugará el sábado 6 de diciembre desde las 10:00 horas en el Hill Dickinson Stadium. Dirige Chris Kavanagh.

Nottingham Forest y Everton se enfrentarán en el Hill Dickinson Stadium el próximo sábado 6 de diciembre desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 15 de la Premier League.

Así llegan Everton y Nottingham Forest

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton venció por 1-0 a Bournemouth. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest viene de un triunfo 1 a 0 frente a Wolverhampton. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 9 goles y le metieron 5 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Everton se llevó la victoria por 0 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 21 puntos (6 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 7 PP).

Chris Kavanagh fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 33 14 10 3 1 20 2 Manchester City 28 14 9 1 4 16 3 Aston Villa 27 14 8 3 3 6 10 Everton 21 14 6 3 5 -2 16 Nottingham Forest 15 14 4 3 7 -8

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 16: vs Chelsea: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Arsenal: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Burnley: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Nottingham Forest: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Brentford: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 16: vs Tottenham: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Fulham: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Manchester City: 27 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Everton: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Aston Villa: 3 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Horario Everton y Nottingham Forest, según país