Premier League: Crystal Palace visita a Fulham por la fecha 15

La previa del choque de Fulham ante Crystal Palace, a disputarse en el estadio Craven Cottage mañana desde las 11:30 horas. El árbitro será Samuel Barrott.

A partir de las 11:30 horas, Fulham y Crystal Palace protagonizarán mañana su choque por la fecha 15 de la Premier League, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Crystal Palace

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham sufrió un duro golpe al caer 4 a 5 en la ultima jornada ante Manchester City. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 10 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace viene de derrotar a Burnley con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 6 goles y le han convertido 2 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 3 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 22 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Crystal Palace con un marcador de 0-2.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 23 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (6 PG - 5 PE - 3 PP).

Samuel Barrott será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3314103120
2Manchester City281491416
3Aston Villa27148336
5Crystal Palace23146537
15Fulham1714527-3

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 16: vs Burnley: 13 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Nottingham Forest: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs West Ham United: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Crystal Palace: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Liverpool: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 16: vs Manchester City: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Leeds United: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Tottenham: 28 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Fulham: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Newcastle United: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)
Horario Fulham y Crystal Palace, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas
