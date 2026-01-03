Premier League: Liverpool visita a Fulham por la fecha 20

La previa del choque de Fulham ante Liverpool, a disputarse en el estadio Craven Cottage mañana desde las 10:00 horas. El árbitro será Craig Pawson.

A partir de las 10:00 horas, Fulham y Liverpool protagonizarán mañana su choque por la fecha 20 de la Premier League, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Liverpool

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham sacó un empate por 1 en su visita a Crystal Palace. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Leeds United. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 9 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 6 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Fulham con un marcador de 3-2.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 27 puntos (8 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 33 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (10 PG - 3 PE - 6 PP).

Craig Pawson será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 45 19 14 3 2 25 2 Manchester City 41 19 13 2 4 26 3 Aston Villa 39 19 12 3 4 7 4 Liverpool 33 19 10 3 6 4 11 Fulham 27 19 8 3 8 -1

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 21: vs Chelsea: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Leeds United: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Brighton and Hove: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Manchester United: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Everton: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 21: vs Arsenal: 8 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Burnley: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Bournemouth: 24 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Newcastle United: 31 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Manchester City: 8 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Horario Fulham y Liverpool, según país