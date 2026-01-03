Premier League: Por la fecha 20, Tottenham recibirá a Sunderland

Toda la previa del duelo entre Tottenham y Sunderland. El partido se jugará en el Wembley Stadium mañana a las 10:00 horas. Será arbitrado por Stuart Attwell.

Desde las 10:00 horas, Tottenham y Sunderland se enfrentan mañana por la fecha 20 de la Premier League en el Wembley Stadium.

Así llegan Tottenham y Sunderland

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Tottenham empató por 0 con Brentford. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 4 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Sunderland igualó 0-0 el juego frente a Manchester City. Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 2 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 4 partidos y empató 1 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 31 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 26 puntos (7 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 29 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (7 PG - 8 PE - 4 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Stuart Attwell.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 45 19 14 3 2 25 2 Manchester City 41 19 13 2 4 26 3 Aston Villa 39 19 12 3 4 7 7 Sunderland 29 19 7 8 4 2 12 Tottenham 26 19 7 5 7 4

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 21: vs Bournemouth: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs West Ham United: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Burnley: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Manchester City: 1 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Manchester United: 7 de febrero - 09:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 21: vs Brentford: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Crystal Palace: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs West Ham United: 24 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Burnley: 2 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Arsenal: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Horario Tottenham y Sunderland, según país