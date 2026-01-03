Premier League: Por la fecha 20, Tottenham recibirá a Sunderland

Toda la previa del duelo entre Tottenham y Sunderland. El partido se jugará en el Wembley Stadium mañana a las 10:00 horas. Será arbitrado por Stuart Attwell.
Así llegan Tottenham y Sunderland
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League
En su visita anterior, Tottenham empató por 0 con Brentford. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 4 goles marcados y con 5 en su valla.
Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League
En la jornada anterior, Sunderland igualó 0-0 el juego frente a Manchester City. Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 2 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.
Según el historial del torneo, el local ganó 4 partidos y empató 1 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 31 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y terminó con un marcador 0-0.
El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 26 puntos (7 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 29 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (7 PG - 8 PE - 4 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Stuart Attwell.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|45
|19
|14
|3
|2
|25
|2
|Manchester City
|41
|19
|13
|2
|4
|26
|3
|Aston Villa
|39
|19
|12
|3
|4
|7
|7
|Sunderland
|29
|19
|7
|8
|4
|2
|12
|Tottenham
|26
|19
|7
|5
|7
|4
Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 21: vs Bournemouth: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs West Ham United: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Burnley: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Manchester City: 1 de febrero - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Manchester United: 7 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 21: vs Brentford: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Crystal Palace: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs West Ham United: 24 de enero - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Burnley: 2 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Arsenal: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Horario Tottenham y Sunderland, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas