Serie A: Bologna recibirá a Fiorentina por la fecha 21

Te contamos la previa del duelo Bologna vs Fiorentina, que se enfrentarán en el estadio Stadio Renato Dall'Ara el próximo domingo 18 de enero a las 09:00 horas.

El duelo correspondiente a la fecha 21 de la Serie A se jugará el próximo domingo 18 de enero a las 09:00 horas.

Así llegan Bologna y Fiorentina

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna consiguió sólo un punto en su último partido frente a Como 1907, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, 2 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 9 goles en contra y marcó 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Milan. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 9 goles y ha recibido 5 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y firmaron un empate en 2.

El local está en el octavo puesto con 30 puntos (8 PG - 6 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 14 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (2 PG - 8 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 46 20 15 1 4 26 2 Milan 43 20 12 7 1 17 3 Napoli 40 20 12 4 4 13 8 Bologna 30 20 8 6 6 7 18 Fiorentina 14 20 2 8 10 -10

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 22: vs Genoa: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 22: vs Cagliari: 24 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Bologna y Fiorentina, según país