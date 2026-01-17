Serie A: Por la fecha 21, Parma recibirá a Genoa

Toda la previa del duelo entre Parma y Genoa. El partido se jugará en el estadio Ennio Tardini el domingo 18 de enero a las 06:30 horas.

El duelo entre Parma y Genoa correspondiente a la fecha 21 se disputará en el estadio Ennio Tardini desde las 06:30 horas, el domingo 18 de enero.

Así llegan Parma y Genoa

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma venció 2-1 a Lecce en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 4 goles en su arco y anotó 4 en la malla rival.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa venció en casa a Cagliari por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 2 y perdido 2. Además, logró gritar 6 goles y ha recibido 6 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 22 puntos (5 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (4 PG - 7 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 46 20 15 1 4 26 2 Milan 43 20 12 7 1 17 3 Napoli 40 20 12 4 4 13 14 Parma 22 20 5 7 8 -8 15 Genoa 19 20 4 7 9 -7

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 22: vs Atalanta: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 22: vs Bologna: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Horario Parma y Genoa, según país