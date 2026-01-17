Últimas Noticias
Serie A: Por la fecha 21, Parma recibirá a Genoa

Por la fecha 21, Parma recibirá a Genoa
Toda la previa del duelo entre Parma y Genoa. El partido se jugará en el estadio Ennio Tardini el domingo 18 de enero a las 06:30 horas.

El duelo entre Parma y Genoa correspondiente a la fecha 21 se disputará en el estadio Ennio Tardini desde las 06:30 horas, el domingo 18 de enero.

Así llegan Parma y Genoa

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma venció 2-1 a Lecce en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 4 goles en su arco y anotó 4 en la malla rival.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa venció en casa a Cagliari por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 2 y perdido 2. Además, logró gritar 6 goles y ha recibido 6 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 22 puntos (5 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (4 PG - 7 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4620151426
2Milan4320127117
3Napoli4020124413
14Parma2220578-8
15Genoa1920479-7

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 22: vs Atalanta: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 22: vs Bologna: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
Horario Parma y Genoa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas
