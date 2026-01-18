Últimas Noticias
Serie A: Se enfrentan Lazio y Como 1907 por la fecha 21

Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Lazio vs Como 1907, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:45 horas en el estadio Stadio Olimpico. El árbitro designado será Michael Fabbri.

Por la fecha 21 de la Serie A, Lazio y Como 1907 se enfrentan mañana desde las 14:45 horas en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Lazio y Como 1907

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio ganó su último duelo ante Hellas Verona por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

El anterior partido jugado por Como 1907 acabó en empate por 1-1 ante Bologna. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 empate. Convirtió 9 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Como 1907 se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el noveno puesto con 28 puntos (7 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 34 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (9 PG - 7 PE - 4 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Michael Fabbri.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4921161427
2Milan4320127117
3Napoli4321134414
6Como 1907342097412
9Lazio28207765

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 22: vs Lecce: 24 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 22: vs Torino: 24 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
Horario Lazio y Como 1907, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
