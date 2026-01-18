Serie A: Hellas Verona busca dejar el fondo de la tabla ante Cremonese

Últimas Noticias
Hellas Verona busca dejar el fondo de la tabla ante Cremonese
La previa del choque de Cremonese ante Hellas Verona, a disputarse en el estadio Giovanni Zini mañana desde las 12:30 horas. El árbitro será Alberto Arena.

A partir de las 12:30 horas, Cremonese y Hellas Verona protagonizarán mañana su choque por la fecha 21 de la Serie A, en el estadio Giovanni Zini.

Así llegan Cremonese y Hellas Verona

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese sufrió un duro golpe al caer 0 a 5 en la ultima jornada ante Juventus. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 2 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona viene de perder contra Lazio por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades e igualó en 1. Marcó 4 goles y recibieron 12.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 15 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 22 puntos (5 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en vigésimo lugar de la tabla (2 PG - 7 PE - 11 PP).

Alberto Arena será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4921161427
2Milan4320127117
3Napoli4321134414
13Cremonese2220578-8
20Hellas Verona13202711-17

Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 22: vs Sassuolo: 25 de enero - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 22: vs Udinese: 26 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
Horario Cremonese y Hellas Verona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas
