Serie A: Hellas Verona busca dejar el fondo de la tabla ante Cremonese

A partir de las 12:30 horas, Cremonese y Hellas Verona protagonizarán mañana su choque por la fecha 21 de la Serie A, en el estadio Giovanni Zini.

Así llegan Cremonese y Hellas Verona

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese sufrió un duro golpe al caer 0 a 5 en la ultima jornada ante Juventus. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 2 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona viene de perder contra Lazio por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades e igualó en 1. Marcó 4 goles y recibieron 12.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 15 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 22 puntos (5 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en vigésimo lugar de la tabla (2 PG - 7 PE - 11 PP).

Alberto Arena será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 49 21 16 1 4 27 2 Milan 43 20 12 7 1 17 3 Napoli 43 21 13 4 4 14 13 Cremonese 22 20 5 7 8 -8 20 Hellas Verona 13 20 2 7 11 -17

Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 22: vs Sassuolo: 25 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 22: vs Udinese: 26 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

