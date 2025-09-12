Últimas Noticias
Serie A: Juventus intentará quedarse con el "Derby d'Italia" ante Inter

Juventus intentará quedarse con el
Juventus intentará quedarse con el "Derby d'Italia" ante Inter
Nota IA

por Nota IA

·

Toda la previa del duelo entre Juventus e Inter. El partido se jugará en el Allianz Stadium el sábado 13 de septiembre a las 11:00 horas. Será arbitrado por Andrea Colombo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El duelo entre Juventus e Inter correspondiente a la fecha 3 se disputará en el Allianz Stadium desde las 11:00 horas, el sábado 13 de septiembre.

Así llegan Juventus y Inter

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus venció 1-0 a Genoa en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

A Inter no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Udinese.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Juventus.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 6 puntos (2 PG), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (1 PG - 1 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Andrea Colombo.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Juventus622003
2Napoli622003
3Cremonese622002
4Roma622002
6Inter321014

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 4: vs Hellas Verona: 20 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Atalanta: 27 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Milan: 5 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Como 1907: 19 de octubre - 07:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Lazio: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 4: vs Sassuolo: 21 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Cagliari: 27 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Cremonese: 4 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Roma: 18 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Napoli: 25 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
Horario Juventus e Inter, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela: 12:00 horas

