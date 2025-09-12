Últimas Noticias
Serie A: Fiorentina y Napoli se encuentran en la fecha 3

Fiorentina y Napoli se encuentran en la fecha 3
Fiorentina y Napoli se encuentran en la fecha 3
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Fiorentina vs Napoli. El duelo, a disputarse en el estadio Artemio Franchi mañana, comenzará a las 13:45 horas y será dirigido por Luca Zufferli.

Fiorentina y Napoli se enfrentan mañana, a partir de las 13:45 horas, en el estadio Artemio Franchi. El partido corresponde a la fecha 3 de la Serie A.

Así llegan Fiorentina y Napoli

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Fiorentina igualó 0-0 el juego ante Torino.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Cagliari.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 9 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Napoli fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el décimo segundo puesto con 2 puntos (2 PE), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (2 PG).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Luca Zufferli.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Juventus622003
2Napoli622003
3Cremonese622002
4Roma622002
12Fiorentina220200

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 4: vs Como 1907: 21 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Pisa: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Roma: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Milan: 19 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Bologna: 26 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 4: vs Pisa: 22 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Milan: 28 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Genoa: 5 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Torino: 18 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Inter: 25 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
Horario Fiorentina y Napoli, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

