Serie A: Fiorentina busca retomar el camino y salir del fondo de la tabla

Toda la previa del duelo entre Parma y Fiorentina. El partido se jugará en el estadio Ennio Tardini el sábado 27 de diciembre a las 06:30 horas. Será arbitrado por Marco Guida.

Así llegan Parma y Fiorentina

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Lazio. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina venció en casa a Udinese por 5 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 1 y perdido 3. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 9 en su arco.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 1 victoria para el local y un total de 4 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 14 puntos (3 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 9 unidades y está en el vigésimo lugar en el torneo (1 PG - 6 PE - 9 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Marco Guida.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 33 15 11 0 4 20 2 Milan 32 15 9 5 1 11 3 Napoli 31 15 10 1 4 9 16 Parma 14 15 3 5 7 -8 20 Fiorentina 9 16 1 6 9 -10

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 18: vs Sassuolo: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Inter: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Lecce: 11 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Napoli: 14 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Genoa: 18 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 18: vs Cremonese: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Lazio: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Milan: 11 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Bologna: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Cagliari: 24 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Horario Parma y Fiorentina, según país