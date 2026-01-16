Últimas Noticias
Serie A: Inter necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima

Nota IA

por Nota IA

·

Udinese y Inter se enfrentan en el estadio Stadio Friuli. El duelo se jugará el sábado 17 de enero desde las 09:00 horas.

El juego entre Udinese e Inter se disputará el próximo sábado 17 de enero por la fecha 21 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Stadio Friuli.

Así llegan Udinese y Inter

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Udinese se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Pisa. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 10 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Inter finalizó en empate por 2-2 ante Napoli. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Logró convertir 9 goles y le han marcado 3.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 4 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 31 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Udinese lo ganó por 1 a 2.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 26 puntos (7 PG - 5 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 46 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (15 PG - 1 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4620151426
2Milan4019117115
3Napoli4020124413
4Juventus3920116316
10Udinese2620758-10

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 22: vs Hellas Verona: 26 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 22: vs Pisa: 23 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
Horario Udinese e Inter, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas
