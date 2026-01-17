Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Serie A: Roma se enfrentará a Torino por la fecha 21

Roma se enfrentará a Torino por la fecha 21
Roma se enfrentará a Torino por la fecha 21
Nota IA

por Nota IA

·

Torino y Roma se miden en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino mañana a las 12:00 horas y Daniele Chiffi es el elegido para dirigir el partido.

Torino y Roma se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 21 de la Serie A, a partir de las 12:00 horas en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.

Así llegan Torino y Roma

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino no pudo ante Atalanta en el Gewiss Stadium. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma venció 2-0 a Sassuolo en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 8 goles en el arco rival y 4 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Torino sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 39 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (13 PG - 7 PP).

El encuentro será supervisado por Daniele Chiffi, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4620151426
2Milan4320127117
3Napoli4020124413
5Roma3920130712
12Torino2320659-11

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 22: vs Como 1907: 24 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 22: vs Milan: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Horario Torino y Roma, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Torino Roma Serie A

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA