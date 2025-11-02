Serie A: Genoa busca salir del último lugar ante Sassuolo

Sassuolo y Genoa se miden en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore mañana a las 12:30 horas y Ermanno Feliciani es el elegido para dirigir el partido.

Sassuolo y Genoa se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Serie A, a partir de las 12:30 horas en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

Así llegan Sassuolo y Genoa

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo viene de ganar en su encuentro anterior a Cagliari con un marcador de 2-1. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Cremonese. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 2 goles y le han encajado 9.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Genoa sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo puesto con 13 puntos (4 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (3 PE - 6 PP).

El encuentro será supervisado por Ermanno Feliciani, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 22 10 7 1 2 8 2 Roma 21 9 7 0 2 6 3 Inter 18 9 6 0 3 11 10 Sassuolo 13 9 4 1 4 0 20 Genoa 3 9 0 3 6 -9

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 11: vs Atalanta: 9 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Pisa: 24 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Como 1907: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Fiorentina: 6 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Milan: 14 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 11: vs Fiorentina: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Cagliari: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Hellas Verona: 29 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Udinese: 8 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Inter: 14 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

