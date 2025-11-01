Últimas Noticias
Serie A: Parma se enfrentará ante Bologna por la fecha 10

Parma se enfrentará ante Bologna por la fecha 10
Parma se enfrentará ante Bologna por la fecha 10
Bologna se mide ante Parma en el estadio Ennio Tardini el domingo 2 de noviembre a las 12:00 horas.

A partir de las 12:00 horas el próximo domingo 2 de noviembre, Bologna visita a Parma en el estadio Ennio Tardini, por el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Serie A.

Así llegan Parma y Bologna

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Roma. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 4 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Bologna y Torino, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Marcó 10 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 22 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Parma se impuso por 2 a 0.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 7 puntos (1 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli2197028
2Roma2197026
3Inter18960311
6Bologna1594326
15Parma79144-5

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 11: vs Milan: 8 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Hellas Verona: 23 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Udinese: 29 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Pisa: 8 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Lazio: 13 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 11: vs Napoli: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Udinese: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Cremonese: 1 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Lazio: 7 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Juventus: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Parma y Bologna, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

