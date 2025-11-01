Serie A: Torino se enfrenta ante la visita Pisa por la fecha 10

Torino y Pisa se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino. El duelo se jugará el domingo 2 de noviembre desde las 09:00 horas.

Así llegan Torino y Pisa

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Torino se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Bologna. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 7 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Pisa finalizó en empate por 0-0 ante Lazio. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 2 goles y le han marcado 6.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 12 puntos (3 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 5 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (5 PE - 4 PP).

En la próxima fecha, Torino se enfrentará a su eterno rival, Juventus, durante una nueva edición del "Derby Della Mole". El esperado duelo se jugará el 8 de noviembre, desde las 14:00 (hora Argentina), en el estadio Allianz Stadium.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 21 9 7 0 2 8 2 Roma 21 9 7 0 2 6 3 Inter 18 9 6 0 3 11 13 Torino 12 9 3 3 3 -6 17 Pisa 5 9 0 5 4 -7

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 11: vs Juventus: 8 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Como 1907: 24 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lecce: 30 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Milan: 8 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Cremonese: 13 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 11: vs Cremonese: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Sassuolo: 24 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Inter: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Parma: 8 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Lecce: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

