Serie A: Torino se enfrenta ante la visita Pisa por la fecha 10

Torino y Pisa se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino. El duelo se jugará el domingo 2 de noviembre desde las 09:00 horas.

El juego entre Torino y Pisa se disputará el próximo domingo 2 de noviembre por la fecha 10 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.

Así llegan Torino y Pisa

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Torino se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Bologna. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 7 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Pisa finalizó en empate por 0-0 ante Lazio. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 2 goles y le han marcado 6.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 12 puntos (3 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 5 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (5 PE - 4 PP).

En la próxima fecha, Torino se enfrentará a su eterno rival, Juventus, durante una nueva edición del "Derby Della Mole". El esperado duelo se jugará el 8 de noviembre, desde las 14:00 (hora Argentina), en el estadio Allianz Stadium.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli2197028
2Roma2197026
3Inter18960311
13Torino129333-6
17Pisa59054-7

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 11: vs Juventus: 8 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Como 1907: 24 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Lecce: 30 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Milan: 8 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Cremonese: 13 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 11: vs Cremonese: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Sassuolo: 24 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Inter: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Parma: 8 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Lecce: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Torino y Pisa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Torino Pisa Serie A

