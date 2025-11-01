Serie A: Roma busca derrotar a Milan para posicionarse en la cima del torneo

Todo lo que tienes que saber en la previa de Milan vs Roma. El duelo, a disputarse en el estadio San Siro mañana, comenzará a las 14:45 horas y será dirigido por Marco Guida.

Milan y Roma se enfrentan mañana, a partir de las 14:45 horas, en el estadio San Siro. El partido corresponde a la fecha 10 de la Serie A.

Así llegan Milan y Roma

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Milan igualó 1-1 el juego ante Atalanta. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates, en los que le han convertido 5 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Parma. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 3 en su arco.

Roma se ha impuesto con contundencia en todos sus partidos como visitante en la competencia.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma fue el ganador por 3 a 1.

El local está en el cuarto puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 21 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (7 PG - 2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Marco Guida.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 21 9 7 0 2 8 2 Roma 21 9 7 0 2 6 3 Inter 18 9 6 0 3 11 4 Milan 18 9 5 3 1 7 5 Como 1907 16 9 4 4 1 6

Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 11: vs Parma: 8 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Inter: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lazio: 29 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Torino: 8 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Sassuolo: 14 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 11: vs Udinese: 9 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Cremonese: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Napoli: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Cagliari: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Como 1907: 15 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Milan y Roma, según país