Serie A: Se enfrentan Fiorentina y Lecce por la fecha 10

En la previa de Fiorentina vs Lecce, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 2 de noviembre desde las 09:00 horas en el estadio Artemio Franchi.

El próximo domingo 2 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, Lecce visita a Fiorentina en el estadio Artemio Franchi, por el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Serie A.

Así llegan Fiorentina y Lecce

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina fue derrotado en el San Siro frente a Inter por 0 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 2 y perdido 2. Le convirtieron 9 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Napoli. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 2 veces y ha perdido en 1 ocasión. Con 5 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Fiorentina se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo noveno puesto con 4 puntos (4 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (1 PG - 3 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 21 9 7 0 2 8 2 Roma 21 9 7 0 2 6 3 Inter 18 9 6 0 3 11 16 Lecce 6 9 1 3 5 -7 19 Fiorentina 4 9 0 4 5 -8

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 11: vs Genoa: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Juventus: 22 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Atalanta: 30 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Sassuolo: 6 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Hellas Verona: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 11: vs Hellas Verona: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Lazio: 23 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Torino: 30 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Cremonese: 7 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Pisa: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Fiorentina y Lecce, según país