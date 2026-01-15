Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Serie A: Pisa saldrá a buscar los puntos ante Atalanta para salir del fondo de la tabla

Pisa saldrá a buscar los puntos ante Atalanta para salir del fondo de la tabla
Pisa saldrá a buscar los puntos ante Atalanta para salir del fondo de la tabla
Nota IA

por Nota IA

·

Atalanta se mide ante Pisa en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani mañana a las 14:45 horas.

Mañana desde las 14:45 horas, Pisa recibirá a Atalanta en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani, por la fecha 21 de la Serie A.

Así llegan Pisa y Atalanta

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa llega con resultado de empate, 2-2, ante Udinese. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 10 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta llega triunfante luego de ver caer a Torino con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 1 vez.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 24 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 13 puntos (1 PG - 10 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 31 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (8 PG - 7 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4620151426
2Milan4019117115
3Napoli4020124413
7Atalanta31208756
20Pisa13201109-15

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 22: vs Inter: 23 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 22: vs Parma: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
Horario Pisa y Atalanta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Pisa Atalanta Serie A

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA