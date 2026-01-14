Serie A: Milan busca subir a la cima del torneo

En la previa de Como 1907 vs Milan, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:45 horas en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Por la fecha 16 de la Serie A, Como 1907 y Milan se enfrentan mañana desde las 14:45 horas en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Así llegan Como 1907 y Milan

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 viene de empatar ante Bologna por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 derrota, con 2 goles marcados y 8 en el arco rival.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

El anterior partido jugado por Milan acabó en empate por 1-1 ante Fiorentina. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Convirtió 8 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.

Los 2 últimos cotejos que jugaron en este campeonato terminaron siempre con victoria para la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Milan se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el sexto puesto con 34 puntos (9 PG - 7 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 40 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (11 PG - 7 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 43 19 14 1 4 25 2 Milan 40 19 11 7 1 15 3 Napoli 39 19 12 3 4 13 4 Juventus 39 20 11 6 3 16 6 Como 1907 34 19 9 7 3 14

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 21: vs Lazio: 19 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Torino: 24 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 21: vs Lecce: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Roma: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Como 1907 y Milan, según país