Serie A: Napoli y Sassuolo se encuentran en la fecha 21

Napoli y Sassuolo se enfrentan mañana, a partir de las 12:00 horas, en el estadio Diego Armando Maradona. El partido corresponde a la fecha 21 de la Serie A.

Así llegan Napoli y Sassuolo

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Diego Armando Maradona.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Napoli igualó 2-2 el juego ante Inter. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates, en los que le han convertido 4 goles y marcó 8 tantos en el rival.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo llega a este encuentro con una derrota ante Roma por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 2 goles y recibieron 8.

El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Napoli fue el ganador por 0 a 2.

El local está en el tercer puesto con 40 puntos (12 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 23 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (6 PG - 5 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 46 20 15 1 4 26 2 Milan 43 20 12 7 1 17 3 Napoli 40 20 12 4 4 13 4 Juventus 39 20 11 6 3 16 11 Sassuolo 23 20 6 5 9 -4

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 22: vs Juventus: 25 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 22: vs Cremonese: 25 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Horario Napoli y Sassuolo, según país