Serie A: Napoli y Sassuolo se encuentran en la fecha 21

Todo lo que tienes que saber en la previa de Napoli vs Sassuolo. El duelo, a disputarse en el estadio Diego Armando Maradona mañana, comenzará a las 12:00 horas.
Napoli y Sassuolo se enfrentan mañana, a partir de las 12:00 horas, en el estadio Diego Armando Maradona. El partido corresponde a la fecha 21 de la Serie A.
Así llegan Napoli y Sassuolo
Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Diego Armando Maradona.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A
En la jornada previa, Napoli igualó 2-2 el juego ante Inter. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates, en los que le han convertido 4 goles y marcó 8 tantos en el rival.
Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A
Sassuolo llega a este encuentro con una derrota ante Roma por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 2 goles y recibieron 8.
El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Napoli fue el ganador por 0 a 2.
El local está en el tercer puesto con 40 puntos (12 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 23 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (6 PG - 5 PE - 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|46
|20
|15
|1
|4
|26
|2
|Milan
|43
|20
|12
|7
|1
|17
|3
|Napoli
|40
|20
|12
|4
|4
|13
|4
|Juventus
|39
|20
|11
|6
|3
|16
|11
|Sassuolo
|23
|20
|6
|5
|9
|-4
Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 22: vs Juventus: 25 de enero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 22: vs Cremonese: 25 de enero - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
Horario Napoli y Sassuolo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas