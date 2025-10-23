Últimas Noticias
Serie A: Pisa saldrá a buscar los puntos ante Milan para salir del fondo de la tabla

Pisa saldrá a buscar los puntos ante Milan para salir del fondo de la tabla
Pisa saldrá a buscar los puntos ante Milan para salir del fondo de la tabla
Pisa se mide ante Milan en el estadio San Siro mañana a las 13:45 horas. El partido será supervisado por Luca Zufferli.

Mañana desde las 13:45 horas, Milan recibirá a Pisa en el estadio San Siro, por la fecha 8 de la Serie A.

Así llegan Milan y Pisa

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan ganó el encuentro previo ante Fiorentina por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 victorias y 1 empate, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 8 goles a favor.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Pisa y Hellas Verona, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Marcó 2 goles al rival y le han convertido 8 tantos en esos cotejos.

El local se ubica puntero con 16 puntos (5 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en vigésimo lugar de la tabla (3 PE - 4 PP).

Luca Zufferli es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan1675117
2Inter15750210
3Napoli1575025
4Roma1575024
20Pisa37034-7

Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 9: vs Atalanta: 28 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Roma: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Parma: 8 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Inter: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Lazio: 29 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 9: vs Lazio: 30 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Torino: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Cremonese: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Sassuolo: 24 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Inter: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Milan y Pisa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
Milan Pisa Serie A

