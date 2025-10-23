Serie A: Pisa saldrá a buscar los puntos ante Milan para salir del fondo de la tabla

Pisa se mide ante Milan en el estadio San Siro mañana a las 13:45 horas. El partido será supervisado por Luca Zufferli.
Mañana desde las 13:45 horas, Milan recibirá a Pisa en el estadio San Siro, por la fecha 8 de la Serie A.
Así llegan Milan y Pisa
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A
Milan ganó el encuentro previo ante Fiorentina por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 victorias y 1 empate, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 8 goles a favor.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Pisa y Hellas Verona, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Marcó 2 goles al rival y le han convertido 8 tantos en esos cotejos.
El local se ubica puntero con 16 puntos (5 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en vigésimo lugar de la tabla (3 PE - 4 PP).
Luca Zufferli es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|16
|7
|5
|1
|1
|7
|2
|Inter
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|3
|Napoli
|15
|7
|5
|0
|2
|5
|4
|Roma
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|20
|Pisa
|3
|7
|0
|3
|4
|-7
Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 9: vs Atalanta: 28 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Roma: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Parma: 8 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Inter: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Lazio: 29 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 9: vs Lazio: 30 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Torino: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Cremonese: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Sassuolo: 24 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Inter: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Milan y Pisa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela: 14:45 horas