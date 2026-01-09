Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Serie A: Roma se enfrenta ante la visita Sassuolo por la fecha 20

Roma se enfrenta ante la visita Sassuolo por la fecha 20
Roma se enfrenta ante la visita Sassuolo por la fecha 20
Nota IA

por Nota IA

·

Roma y Sassuolo se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico. El duelo se jugará mañana desde las 12:00 horas.

Roma se enfrenta mañana ante Sassuolo para disputar el partido por la fecha 20, en el estadio Stadio Olimpico, desde las 12:00 horas.

Así llegan Roma y Sassuolo

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma ganó por 2-0 el juego pasado ante Lecce. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo cayó 0 a 3 ante Juventus. En los últimos encuentros, igualó 3 veces y perdió en 1 oportunidad. Con 4 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Roma lo ganó por 0 a 1.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 36 puntos (12 PG - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (6 PG - 5 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4218140425
2Milan3918116115
3Napoli3818122413
5Roma3619120710
11Sassuolo2319658-2

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 21: vs Torino: 18 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Milan: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 21: vs Napoli: 17 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Cremonese: 25 de enero - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
Horario Roma y Sassuolo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Roma Sassuolo Serie A

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA