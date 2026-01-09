Serie A: Roma se enfrenta ante la visita Sassuolo por la fecha 20

Roma y Sassuolo se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico. El duelo se jugará mañana desde las 12:00 horas.

Roma se enfrenta mañana ante Sassuolo para disputar el partido por la fecha 20, en el estadio Stadio Olimpico, desde las 12:00 horas.

Así llegan Roma y Sassuolo

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma ganó por 2-0 el juego pasado ante Lecce. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo cayó 0 a 3 ante Juventus. En los últimos encuentros, igualó 3 veces y perdió en 1 oportunidad. Con 4 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Roma lo ganó por 0 a 1.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 36 puntos (12 PG - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (6 PG - 5 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 42 18 14 0 4 25 2 Milan 39 18 11 6 1 15 3 Napoli 38 18 12 2 4 13 5 Roma 36 19 12 0 7 10 11 Sassuolo 23 19 6 5 8 -2

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 21: vs Torino: 18 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Milan: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 21: vs Napoli: 17 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Cremonese: 25 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Horario Roma y Sassuolo, según país