Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Serie A: Pisa quiere dejar el último lugar de la tabla ante Udinese

Pisa quiere dejar el último lugar de la tabla ante Udinese
Pisa quiere dejar el último lugar de la tabla ante Udinese
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Udinese vs Pisa, que se enfrentarán en el estadio Stadio Friuli el próximo sábado 10 de enero a las 09:00 horas.

El duelo correspondiente a la fecha 20 de la Serie A se jugará el próximo sábado 10 de enero a las 09:00 horas.

Así llegan Udinese y Pisa

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Como 1907.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese derrotó por 2 a 1 a Torino en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 8 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa viene de caer en su estadio ante Como 1907 por 0 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 2 derrotas y 2 empates, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 9 tantos.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Udinese resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el décimo puesto con 25 puntos (7 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (1 PG - 9 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4218140425
2Milan3817115115
3Napoli3818122413
10Udinese2519748-10
20Pisa1219199-15

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 21: vs Inter: 17 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Hellas Verona: 26 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 21: vs Atalanta: 16 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Inter: 23 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
Horario Udinese y Pisa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Udinese Pisa Serie A

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA