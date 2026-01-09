Serie A: Como 1907 quiere sumar para estirar su racha de victorias consecutivas

En la previa de Como 1907 vs Bologna, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 10 de enero desde las 09:00 horas en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

El próximo sábado 10 de enero, a partir de las 09:00 horas, Bologna visita a Como 1907 en el estadio Giuseppe Sinigaglia, por el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Serie A.

Así llegan Como 1907 y Bologna

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 ganó su último duelo ante Pisa por 3 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 7 a favor.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Atalanta. En los últimos enfrentamientos, igualó 2 veces y ha perdido en 2 ocasiones. Con 3 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Bologna se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el sexto puesto con 33 puntos (9 PG - 6 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (7 PG - 5 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 42 18 14 0 4 25 2 Milan 38 17 11 5 1 15 3 Napoli 38 18 12 2 4 13 6 Como 1907 33 18 9 6 3 14 8 Bologna 26 18 7 5 6 6

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 16: vs Milan: 15 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Lazio: 19 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Torino: 24 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 16: vs Hellas Verona: 15 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Fiorentina: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Genoa: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Horario Como 1907 y Bologna, según país