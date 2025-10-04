Serie A: Udinese recibirá a Cagliari por la fecha 6

Te contamos la previa del duelo Udinese vs Cagliari, que se enfrentarán en el estadio Stadio Friuli el próximo domingo 5 de octubre a las 05:30 horas. Alberto Arena será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 6 de la Serie A se jugará el próximo domingo 5 de octubre a las 05:30 horas.

Así llegan Udinese y Cagliari

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Sassuolo. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de caer en su estadio ante Inter por 0 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 5 tantos.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 3 oportunidades y terminaron igualados 2 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Udinese resultó vencedor por 1 a 2.

El local está en el décimo primer puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (2 PG - 1 PE - 2 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Alberto Arena.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 12 5 4 0 1 6 2 Napoli 12 5 4 0 1 5 3 Roma 12 5 4 0 1 4 10 Cagliari 7 5 2 1 2 0 11 Udinese 7 5 2 1 2 -3

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 7: vs Cremonese: 20 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Lecce: 25 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Juventus: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Atalanta: 1 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Roma: 9 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 7: vs Bologna: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Hellas Verona: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Sassuolo: 30 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Lazio: 3 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Como 1907: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Udinese y Cagliari, según país