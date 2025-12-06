Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán la final del Torneo Clausura de la Liga Nacional sub-18

Si Sporting Cristal logra el Clausura será automáticamente campeón del torneo sub-18 en 2025.

Sporting Cristal ganó 3-1 a Universitario de Deportes y clasificó a la final del Torneo Clausura sub-18. Josemaría Mellán, Favio Ampuero y Arnold Cotito anotaron los goles del cuadro celeste que ratificó su favoritismo al ganar con un global de 5-2.

Luego de superar la llave de las semifinales, Cristal medirá fuerzas ante Alianza Lima por el título del Clausura con partidos de ida y vuelta.

Por su parte, Alianza Lima goleó 5-1 a Sport Boys en el Complejo Deportivo EGB, en un partido en el cual destacaron más de un jugador blanquiazul. La serie quedó con un marcador global de 8-3 (3-2 en la ida).

El cuadro blanquiazul arrasó con goles de Josué Montenegro que abrió el marcador, aunque los rosados empataron con Leo del Rosario. Posteriormente, Sebastián Ortega anotó un doblete y Montenegro sumó una anotación más. Braidy Paz completó la cuenta.

Final Cristal vs. Alianza

En caso Sporting Cristal logre ganar el Torneo Clausura, se proclamará automáticamente campeón de la liga nacional tras apoderarse del Apertura.

A falta de oficialización, los duelos de la final serán el martes 9 de diciembre y el sábado 13.