"Feliz de la vida": papa León XIV recibió a Teófilo Cubillas, Ricardo Gareca y Edwin Oviedo

Teófilo Cubillas, leyenda del fútbol peruano, publicó imágenes en donde aparece con Ricardo Gareca y Edwin Oviedo en una reciente visita al Papa León XIV en El Vaticano.

"Feliz de la vida. Me siento verdaderamente honrado de haber conocido a Su Santidad el Papa León XIV. Mi tiempo en Roma hasta ahora es algo que voy a atesorar para siempre", señaló Cubillas.

"Un agradecimiento muy especial a mi gran amigo Edwin Oviedo por hacerlo posible. ¡Arriba Perú!", agregó el máximo goleador peruano en la historia de los Mundiales.

Cubillas le obsequió la camiseta retro de Perú de 1978, año del Mundial en el que el ‘Nene’ sumó 10 anotaciones en sus participaciones en Copas del Mundo.

En otra de las imágenes, el 'Tigre' Gareca se luce con el expresidente de la FPF, Edwin Oviedo, y Cubillas.