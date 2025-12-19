Ricardo Gareca sorprendió a prensa colombiana con tremendo elogio a Pedro Gallese: "De los mejores arqueros que he tenido"

Ricardo Gareca, exdirector técnico de la Selección Peruana, habló de la actualidad de Pedro Gallese. El 'Tigre' no dudó en destacar la experiencia del arquero que jugó con la bicolor el Mundial 2018.

“Pedro Gallese es un arquero que lo tuvimos prácticamente desde el inicio de mi era, fue el arquero titular de la Selección peruana, salvo algún inconveniente que pudo haber tenido, y luego jugó todos los partidos", comentó Gareca en conversación con el periodista Juan Cortés de Golcaracol de Colombia.

A continuación, Gareca afirmó que Gallese se encuentra entre los mejores arqueros que dirigió. "Es un arquero de una enorme experiencia, con una gran capacidad, de los mejores arqueros que he tenido en mi carrera como entrenador, aparte de ser un profesional con todas sus letras y una gran persona".

Gareca conoce lo que es disputar la liga colombiana, ya que militó como futbolista en América de Cali. En su faceta como entrenador también dirigió al cuadro escarlata y a Independiente de Santa Fe.

Para finalizar, Gareca dijo que está alegre por el nuevo desafío del 'Pulpo'. "Realmente me pone muy contento que vaya a un club grande como Deportivo Cali y le deseo el mayor de los éxitos en su estadía en una ciudad como Cali que se pasa espectacular".

Hoy sostuve una breve charla con Ricardo Gareca sobre el arribo de Pedro "El Pulpo" Gallese al @DeportivoCaliCP, el ex @AmericadeCali miró con buenos ojos la llegada del guardameta a las todas Verdiblancas. — Juan C Cortés🎤 (@juanccortesd) December 18, 2025

Gallese confirma fichaje a Colombia



Pedro Gallese seguirá en el fútbol del extranjero. El portero peruano, según un comunicado de Deportivo Cali, llegó a un acuerdo para sumarse al club colombiano en la temporada 2026.

"Me pareció muy interesante el proyecto que me presentaron. Desde que acabé mi contrato en Orlando, siempre tuvieron interés en mí. Vi las ganas de su parte que esté allí", le dijo Gallese a Área Sports Network.