Un peruano más en el exterior: Alexander Succar es nuevo fichaje del Nejmeh SC, club de Líbano

Para lo que será el inicio de la Liga1 Te Apuesto 2026, Alexander Succar salió de la Universidad César Vallejo (segunda división) y fichó por UTC. Sin embargo, su futuro inmediato está en el fútbol asiático.

Resulta que por medio de sus redes sociales, en el Nejmeh de Líbano le dieron la bienvenida y anunciaron el fichaje del delantero peruano Alexander Succar. Así, el atacante sale del conjunto de la ciudad de Cajamarca sin debutar en este nuevo año para gozar de una nueva experiencia en el fútbol del exterior.

"Succar… un regalo nocturno del director general del club Rami Bitar en los últimos minutos del mercado de fichajes", fue lo que indicó el Nejmeh.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Succar ya es parte de Nejmeh Sporting Club

Posteriormente, destacaron para que su hinchada le dé la bienvenida correspondiente al también exfutbolista de Universitario de Deportes.

"Bienvenido a tu país, Líbano, Alexander Succar. Te esperamos… nuestra increíble afición está lista para una bienvenida emocionante, como siempre. Bienvenido a Líbano", añadieron. Este club, actualmente, está en el segundo lugar de la Premier League de Líbano con 26 puntos, a dos unidades del líder Al Ansar.

Alexander Succar, quien también tiene la nacionalidad libanesa, ha pasado por clubes como Sporting Cristal, Cienciano, Universidad San Martín, Universitario, César Vallejo y Carlos A. Mannucci. Sus únicas dos experiencias en el extranjero habián sido el FC Sion (Suiza) y Huachipato (Chile).

En tanto, fue campéon tres veces de la liga peruana de primera división: dos con las camisetas de Cristal y una vez con la indumentaria de la 'U'.