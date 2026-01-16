Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Joao Grimaldo ya tiene minutos en Sparta Praga: debutó en amistoso frente al Malmö FF

Joao Grimaldo tiene pasado en Sporting Cristal.
Joao Grimaldo tiene pasado en Sporting Cristal. | Fuente: Sparta Praga Facebook
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El peruano Joao Grimaldo fue parte de la derrota 1-0 de Sparta Praga ante el sueco Malmö FF.

Joao Grimaldo ya suma sus primeros minutos con la camiseta del Sparta Praga. Y es que el delantero peruano debutó en un cotejo amistoso frente al Malmö FF.

Este partido entre Sparta Praga y el sueco Malmö fue de caracter internacional y Joao Grimaldo entró en el primer tiempo. La oncena inicial del cuadro checo, en los primeros 45 minutos, fue conformada por Vindahl; Mannsverk, Sorensen, Ríha; Zelený, Horák, Vydra, Kaderábek; Haraslín, Vojta y Kuol.

Luego, en la segunda parte, el Praga salió con Vindahl (cambiado a los 60' por Surovcík) – Sevínský, Panák, Martinec – Rynes, Kairinen, Sochurek, Suchomel (cambiado a los 60' por Zíka); Rrahmani, Kuchta y Mercado. Este último salió a los 76 minutos y entró Grimaldo.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Lo que fue el partido de Grimaldo en Sparta Praga

Hay que tener en cuenta que, a lo largo de su participación en el cotejo, el exSporting Cristal e internacional con la Selección Peruana no tuvo chances para anotar.

Además, en lo que tiene que ver con el marcador, Malmö FF se impuso 1-0 con un solitario gol de Emanuel Ekong a los 11'.

De otro lado, tras su fichaje a Sparta Praga, Joao Grimaldo mostró su felicidad por firmar con uno de los clubes más grandes en la historia de República Checa.

"Muy contento por estar en un club grande y vengo dar mi grano de arena. Hay jugadores top y el estadio es hermosísimo. Con mis agentes tuve un poco de conversaciones y les dije que estaba muy contento por venir. Me gusta jugar uno contra uno y me gusta dar asistencias", sostuvo en la página web oficial de su nuevo club.

Asimismo, añadió que "Vengo de un club que nació campeón, tiene la mejor infraestructura y en menores me trataron muy bien. Les estoy muy agradecido. La liga peruana, de a pocos, mejora y se vuelve importante. Ya espero verme con mis nuevos compañeros".

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Joao Grimaldo Sparta Praga Ligas europeas

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Peruanos en el Mundo

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA