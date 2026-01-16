Joao Grimaldo ya tiene minutos en Sparta Praga: debutó en amistoso frente al Malmö FF

Joao Grimaldo ya suma sus primeros minutos con la camiseta del Sparta Praga. Y es que el delantero peruano debutó en un cotejo amistoso frente al Malmö FF.

Este partido entre Sparta Praga y el sueco Malmö fue de caracter internacional y Joao Grimaldo entró en el primer tiempo. La oncena inicial del cuadro checo, en los primeros 45 minutos, fue conformada por Vindahl; Mannsverk, Sorensen, Ríha; Zelený, Horák, Vydra, Kaderábek; Haraslín, Vojta y Kuol.

Luego, en la segunda parte, el Praga salió con Vindahl (cambiado a los 60' por Surovcík) – Sevínský, Panák, Martinec – Rynes, Kairinen, Sochurek, Suchomel (cambiado a los 60' por Zíka); Rrahmani, Kuchta y Mercado. Este último salió a los 76 minutos y entró Grimaldo.

Lo que fue el partido de Grimaldo en Sparta Praga

Hay que tener en cuenta que, a lo largo de su participación en el cotejo, el exSporting Cristal e internacional con la Selección Peruana no tuvo chances para anotar.

Además, en lo que tiene que ver con el marcador, Malmö FF se impuso 1-0 con un solitario gol de Emanuel Ekong a los 11'.

De otro lado, tras su fichaje a Sparta Praga, Joao Grimaldo mostró su felicidad por firmar con uno de los clubes más grandes en la historia de República Checa.

"Muy contento por estar en un club grande y vengo dar mi grano de arena. Hay jugadores top y el estadio es hermosísimo. Con mis agentes tuve un poco de conversaciones y les dije que estaba muy contento por venir. Me gusta jugar uno contra uno y me gusta dar asistencias", sostuvo en la página web oficial de su nuevo club.

Asimismo, añadió que "Vengo de un club que nació campeón, tiene la mejor infraestructura y en menores me trataron muy bien. Les estoy muy agradecido. La liga peruana, de a pocos, mejora y se vuelve importante. Ya espero verme con mis nuevos compañeros".