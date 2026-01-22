Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Dorsal elegido: Sekou Gassama y el curioso número que usará en Universitario para la Liga1 2026

Universitario tendrá a Sekou Gassama por una temporada.
Universitario tendrá a Sekou Gassama por una temporada. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Por medio de su página web, en Universitario dieron cuenta del dorsal que llevará el delantero senegalés Sekou Gassama.

Sekou Gassama ya está en Lima. Y es que el delantero senegalés, tras resolver unos temas personales, arribó el pasado miércoles a la capital nacional y fue recibido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez por una delegación de Universitario.

Se espera que Sekou Gassama se sume a la pretemporada de Universitario de Deportes este jueves y conozca de manera personal no solo al técnico español Javier Rabanal, sino también a sus nuevos compañeros en el vigente tricampeón de la liga peruana de primera división; la Liga1.

Justamente, en relación con la llegada de Gassama, en la 'U' dieron cuenta del dorsal que usará el atacante africano durante esta nueva campaña de la Liga1, en donde Universitario debutará el domingo 1 de febrero contra ADT en el Estadio Monumental.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Sekou Gassama empezará la pretemporada en la 'U'.
Sekou Gassama empezará la pretemporada en la 'U'. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Sekou Gassama ya tiene dorsal en Universitario

En el elenco crema, por medio de su página web oficial, reportaron que su nuevo fichaje llevará el dorsal 90 para el inicio de esta nueva campaña.

Por ejemplo, anteriormente Luis 'El Pana' Tejada usó ese número en el club crema en el comienzo del año 2017. Dicho dorsal también lo llevó Raúl Tito en el mismo año.

Sekou Gassama es un delantero senegalés que ha desarrollado gran parte de su carrera en el fútbol europeo, principalmente en España. Pasó por filiales y primeros equipos del Real Valladolid, Rayo Vallecano, Almería, Málaga, Fuenlabrada y Racing de Santander, acumulando experiencia en distintas categorías.

Además de su recorrido en España, Gassama tuvo etapas en el extranjero, con participaciones en el Anorthosis Famagusta de Chipre y la USM Alger de Argelia. Su último club antes de llegar a Perú fue el CD Eldense, donde sumó minutos en la temporada 2024-25, reforzando un perfil marcado por el juego físico.

Fixture de Universitario en la Liga1 Te Apuesto 2026

TORNEO APERTURA

Fecha 1: Universitario vs. ADT (L)

Fecha 2: Cusco FC vs. Universitario (V)

Fecha 3: Universitario vs. Cienciano (L)

Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario (V)

Fecha 5: Universitario vs. FC Cajamarca (L)

Fecha 6: Los Chankas vs. Universitario (V)

Fecha 7: Universitario vs. UTC (L)

Fecha 8: Comerciantes Unidos vs. Universitario (V)

Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima (L)

Fecha 10: Universitario vs. Deportivo Garcilaso (L)

Fecha 11: FBC Melgar vs. Universitario (V)

Fecha 12: Universitario vs. Alianza Atlético (L)

Fecha 13: Juan Pablo II vs. Universitario (V)

Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario (V)

Fecha 15: Universitario vs. Atlético Grau (L)

Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario (V)

Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo (L)


En el Torneo Clausura 2026 se mantendrá el orden de cada fecha, pero con las localías invertidas.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Sekou Gassama Universitario de Deportes Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA