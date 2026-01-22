Dorsal elegido: Sekou Gassama y el curioso número que usará en Universitario para la Liga1 2026

Sekou Gassama empezará la pretemporada en la 'U'. |
Fuente: Club Universitario de Deportes
Sekou Gassama ya tiene dorsal en Universitario
En el elenco crema, por medio de su página web oficial, reportaron que su nuevo fichaje llevará el dorsal 90 para el inicio de esta nueva campaña.
Por ejemplo, anteriormente Luis 'El Pana' Tejada usó ese número en el club crema en el comienzo del año 2017. Dicho dorsal también lo llevó Raúl Tito en el mismo año.
Sekou Gassama es un delantero senegalés que ha desarrollado gran parte de su carrera en el fútbol europeo, principalmente en España. Pasó por filiales y primeros equipos del Real Valladolid, Rayo Vallecano, Almería, Málaga, Fuenlabrada y Racing de Santander, acumulando experiencia en distintas categorías.
Además de su recorrido en España, Gassama tuvo etapas en el extranjero, con participaciones en el Anorthosis Famagusta de Chipre y la USM Alger de Argelia. Su último club antes de llegar a Perú fue el CD Eldense, donde sumó minutos en la temporada 2024-25, reforzando un perfil marcado por el juego físico.
Fixture de Universitario en la Liga1 Te Apuesto 2026
TORNEO APERTURA
Fecha 1: Universitario vs. ADT (L)
Fecha 2: Cusco FC vs. Universitario (V)
Fecha 3: Universitario vs. Cienciano (L)
Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario (V)
Fecha 5: Universitario vs. FC Cajamarca (L)
Fecha 6: Los Chankas vs. Universitario (V)
Fecha 7: Universitario vs. UTC (L)
Fecha 8: Comerciantes Unidos vs. Universitario (V)
Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima (L)
Fecha 10: Universitario vs. Deportivo Garcilaso (L)
Fecha 11: FBC Melgar vs. Universitario (V)
Fecha 12: Universitario vs. Alianza Atlético (L)
Fecha 13: Juan Pablo II vs. Universitario (V)
Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario (V)
Fecha 15: Universitario vs. Atlético Grau (L)
Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario (V)
Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo (L)
En el Torneo Clausura 2026 se mantendrá el orden de cada fecha, pero con las localías invertidas.