Dorsal elegido: Sekou Gassama y el curioso número que usará en Universitario para la Liga1 2026

Sekou Gassama ya está en Lima. Y es que el delantero senegalés, tras resolver unos temas personales, arribó el pasado miércoles a la capital nacional y fue recibido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez por una delegación de Universitario.

Se espera que Sekou Gassama se sume a la pretemporada de Universitario de Deportes este jueves y conozca de manera personal no solo al técnico español Javier Rabanal, sino también a sus nuevos compañeros en el vigente tricampeón de la liga peruana de primera división; la Liga1.

Justamente, en relación con la llegada de Gassama, en la 'U' dieron cuenta del dorsal que usará el atacante africano durante esta nueva campaña de la Liga1, en donde Universitario debutará el domingo 1 de febrero contra ADT en el Estadio Monumental.