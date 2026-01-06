"El peruano fue clave": así reaccionó Bayern Munich tras el gol de Felipe Chávez [VIDEO]

Bayern Munich ganó 5-0 este martes el amistoso en casa del FC Red Bull Salzburg. En un partido entretenido y con alternativas, Hiroki Ito adelantó alemán en el minuto 45. Tras el descanso, Lennart Karl, con un doblete (71’ y 88’), Felipe Chávez (75’) y ​​​​​​​Tom Bischof (90+2’) ampliaron el marcador hasta un resultado tan claro como merecido.

Este fue el primer tanto del peruano Chávez en el primer equipo de Bayern que dirige Vincent Kompany. Su anotación llegó tras un toque sutil en el corazón del área visitante.

A través de sus redes sociales, Bayern reaccionó a la performance del futbolista de 18 años, que es considerado una de las 'joyas' del poderoso equipo europeo.

"Gol de Chávez", dice parte del mensaje del equipo bávaro que agregó: "Esta vez fue Karl quien asistió al peruano, quien anotó su primer gol con el primer del Bayern... ¡Pipo fue clave!".

Felipe Chávez debutó con Selección Peruana

En octubre pasado, Felipe Chávez jugó su primer partido con la camiseta mayor de Perú en lo que fue la caída 2-1 contra Chile en partido amistoso.

Chávez no tuvo declaraciones a la prensa local. Sin embargo, le dio una entrevista a la página oficial de su conjunto alemán y allí dio cuenta cómo fue el acercamiento de parte de la Selección Peruana.

"La Federación y yo llevábamos tiempo en contacto, por lo que la convocatoria no fue del todo inesperada. Así que pude prepararme un poco, pero aun así estaba nervioso. Cuando se lo conté a mis padres, se alegraron mucho por mí, al igual que mis hermanos", dijo Chávez.