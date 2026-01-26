Al extranjero otra vez: Fernando Pacheco fue anunciado como nuevo fichaje del Kiryat Shmona israelí

Fernando Pacheco, en la pasada temporada de la Liga1 Te Apuesto, vistió la camiseta de Sporting y en el futuro inmediato estará en el fútbol de Israel con el Kiryat Shmona.

Y es que, por medio de sus redes sociales, en el elenco de Hapoel Ironi Kiryat Shmona anunciaron la contratación del delantero peruano Fernando Pacheco. De esta manera, el atacante gozará de una nueva experiencia en el extranjero luego de su pase por el FC Emmen neerlandés en el año 2022.

"Oficial: Pacheco ha fichado por el Iturrán, club del Kiryat Shmona. El extremo peruano, que aterrizó el fin de semana pasado y pasó el reconocimiento médico, ha firmado con el club hasta final de temporada, con opción de renovación al final de la temporada", es lo que menciona el club israelí.

Fernando Pacheco en el fútbol de Israel

Además, destacaron que esperan contar con el futbolista rápidamente para que se dé su debut de manera oficial.

"Se espera que Pacheco esté en la convocatoria del equipo para el próximo partido de liga contra el Maccabi Tel Aviv. ¡Mucha suerte, Pacheco!", agregaron.

Hay que tener en cuenta que el Hapoel Ironi Kiryat Shmona es un club fundado en el 2000 y actualmente juega la liga de Israel de primera división. En lo que va de la temporada 2025-26, se ubica en el decimoprimer puesto con 19 puntos, por lo que debe sumar para escapar del descenso.

Además, en su nuevo equipo el popular 'Mpaché' tendrá como compañero a otro jugador peruano: Adrián Ugarriza, a quien ha enfrentado en la Liga 1.

A lo largo de su carrera profesional, Fernando Pacheco ha vestido las camisetas de Sporting Cristal, Fluminense, Juventude, Deportivo Municipal y Cienciano. Va, una vez más, por el objetivo de destacar fuera de tierras peruanas.