Inicia su aventura en Brasil: Jhilmar Lora es nuevo jugador del Novorizontino

El lateral derecho Jhilmar Lora fue anunciado este jueves como nuevo jugador del Gremio Novorizontino de Brasil, con el que tendrá su primera experiencia internacional tras terminar la última temporada su ciclo en Sporting Cristal.

“Hincha del Tigre del Valle, Jhilmar Lora ya está en Novo Horizonte entrenando y fortaleciendo al Aurinegro en los retos de la temporada 2026”, dio a conocer el conjunto brasileño a través de sus redes sociales.

Jhilmar Lora jugará en Brasil

Jhilmar Lora, de 25 años, realizó hasta el momento toda su carrera en Sporting Cristal, club con el que también se formó en sus divisiones menores.

Debutó en 2019 y en adelante se mantuvo en el primer equipo, siendo parte del título nacional conseguido en la temporada 2020.

Con la camiseta celeste jugó más de 150 partidos, entre la Liga1, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En ese periodo aportó con 2 goles y 11 asistencias entre todas las competencias.

Teniendo como características el ser un lateral derecho con vocación ofensiva y buena técnica para los servicios, Jhilmar Lora llegó a la Selección Peruana, con la que disputó la Copa América 2021 y también fue parte de las Eliminatorias Sudamericanas 2022.

En la última temporada no tuvo continuidad durante el segundo semestre. En total apareció en 21 partidos, siendo la mayoría de ellos durante el Torneo Apertura.

Novorizontino, el nuevo club de Jhilmar Lora

Jhilmar Lora terminó su contrato con Sporting Cristal tras el final del curso pasado y es así que llega como agente libre al Gremio Novorizontino, equipo que tiene como entrenador al brasileño Enderson Moreira, quien ya lo dirigió en el club rimense.

El Novorizontino se quedó en el sétimo puesto de la Serie B de Brasil en el 20215, aunque a solo dos puntos de colocarse en zona de ascenso para el Brasileirao.

Este año irá nuevamente por el objetivo de subir a la máxima categoría, aunque el primer reto será afrontar el Campeonato Paulista, donde tendrá como rivales al Santos, Palmeiras, entre otros equipos.