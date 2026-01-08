No va más en Sporting Cristal: Jesús Pretell dejará el equipo que dirige Paulo Autuori

Sporting Cristal continúa con sus entrenamientos en la Florida en la pretemporada 2026, todo con la mira para debutar con el pie derecho en la Liga1 y pasar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Jesús Pretell fue titular, por ejemplo, en la última campaña en la volante de Sporting Cristal. No obstante, RPP pudo conocer que el mediocampista ahora no entra en los planes del comando técnico en el corto plazo, por lo que comunicaron que no contarán con él.

A fines del año 2025 llegó una propuesta del fútbol ecuatoriano por Pretell a las oficinas de Cristal. El jugador aceptó, pero el club no estuvo de acuerdo ya que en ese entonces contaba para la institución.