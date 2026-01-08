Últimas Noticias
No va más en Sporting Cristal: Jesús Pretell dejará el equipo que dirige Paulo Autuori

Jesús Pretell llegó a Sporting Cristal en el año 2019.
Jesús Pretell llegó a Sporting Cristal en el año 2019. | Fuente: Club Sporting Cristal
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

RPP pudo conocer que Sporting Cristal no tiene en sus planes a Jesús Pretell, por lo que el volante deja el club celeste.

Sporting Cristal continúa con sus entrenamientos en la Florida en la pretemporada 2026, todo con la mira para debutar con el pie derecho en la Liga1 y pasar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Jesús Pretell fue titular, por ejemplo, en la última campaña en la volante de Sporting Cristal. No obstante, RPP pudo conocer que el mediocampista ahora no entra en los planes del comando técnico en el corto plazo, por lo que comunicaron que no contarán con él.

A fines del año 2025 llegó una propuesta del fútbol ecuatoriano por Pretell a las oficinas de Cristal. El jugador aceptó, pero el club no estuvo de acuerdo ya que en ese entonces contaba para la institución.

El debut de Jesús Pretell fue con la camiseta de la San Martín.
El debut de Jesús Pretell fue con la camiseta de la San Martín. | Fuente: Club Sporting Cristal

A lo largo de la temporada pasada, el volante jugó 39 partidos en el 'SC' contando duelos a nivel local e internacional.

Fue en el 2023 que firmó su renovación de contrato por tres temporadas. Ahora, se da su salida casi 12 meses antes del término de su vínculo en el club del distrito limeño del Rímac.

La salida de Jesús Pretell no es la primera que se da en Sporting Cristal en las últimas semanas. Jhilmar Lora tampoco sigue en el equipo que dirige el director técnico brasilero Paulo Autuori.

Novedades en Sporting Cristal

En conferencia de prensa, el director de Fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, descartó una posible llegada de Luis Advíncula. El defensa se desligó de Boca Juniors.

"A Lucho (Advíncula) lo aprecio mucho, valoro su categoría y sabemos lo que nos puede dar. Tiene contrato profesional. Hoy tenemos a Juan Cruz (González), quien será el lateral derecho y cuenta con nuestro respaldo. La respuesta ya fue dada de manera bastante clara: respetamos lo que hemos elegido y tenemos que ser consecuentes", dijo.

